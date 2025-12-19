Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты ударили по селу в Александровской громаде, вспыхнул пожар
19 декабря 2025, 15:53

Россияне атаковали Донетчину. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Донетчину. Фото: ГСЧС

В пятницу, 19 декабря, российская оккупационная армия обстреляла села Софиевка Александровской громады Донецкой области. Известно, что вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что россияне атаковали частный сектор села дронами.

«В результате удара повреждены 4 дома и возник пожар хозяйственного сооружения. На месте происшествия чрезвычайники ликвидировали пожар на площади 52 кв. м», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 18 декабря российские войска из РСЗО и БПЛА «Молния-2» атаковали город Славянск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Организации
ГСЧС в Донецкой области
События
Война
