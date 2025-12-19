Окупанти вдарили по селу в Олександрівській громаді, спалахнула пожежа

Росіяни атакували Донеччину. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 19 грудня, російська окупаційна армія обстріляла село Софіївка Олександрівської громади Донецької області. Відомо, що спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Зазначається, що росіяни атакували приватний сектор села дронами.



«Внаслідок удару пошкоджено 4 будинки та виникла пожежа господарської споруди. На місці події надзвичайники ліквідували пожежу на площі 52 кв. м», - йдеться у повідомленні.





Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»