В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом

Электричка на оккупированной Донетчине. Фото: «Минтранс ДНР»

Электрички якобы «будут перевозить пассажиров» по беспересадочному маршруту между оккупированным городом Иловайск Донецкой области и городом Ростов-на-Дону РФ. Об этом стало известно из заявления местному пророссийскому изданию «ДАН» так называемого «министра транспорта ДНР» Александра Бондаренко.



По его словам, якобы «этот маршрут готовится к запуску».



«Мы рассматриваем сейчас транспортное сообщение по маршруту Иловайск – Ростов-Главный. Он будет следовать через Таганрог транзитом. Мы не отменяем действующие поезда. Мы хотим дублировать и новым подвижным составом, уже более новым, скажем так, дать дополнительную возможность нашим «гражданам» добираться до Ростовской области», – сказал Бондаренко.



Стоит отметить, что с начала оккупации части Донецкой области захватчики так и не смогли наладить железнодорожное сообщение. Например, вокзал в Донецке с 2014 года стоял законсервированным и не работал, а в мае 2025-го оккупанты «похвастались» прибытием туда одной электрички из захваченного Дебальцево.

Напомним, что ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко