В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции

В оккупированной Евпатории российские военные обустраивают новые огневые позиции на набережной Терешковой. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».
По данным агентов сопротивления, позиция будет иметь выход на Евпаторийскую бухту, что позволяет контролировать водную акваторию и близлежащие подходы.
«Неужели ра**сты всерьез верят в украинский десант? Или оккупационная администрация просто вновь распиливает деньги?» — задаются вопросом в «АТЕШ».
Напомним, что раненых военнослужащих ВС РФ в оккупированном Крыму и Донецке систематически принуждают подписывать новые контракты и направляют в штурмовые подразделения вместо увольнения со службы.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
