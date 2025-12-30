В Евпатории оккупанты обустраивают новые огневые позиции

Позиции ВС РФ в Евпатории.

В оккупированной Евпатории российские военные обустраивают новые огневые позиции на набережной Терешковой. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



По данным агентов сопротивления, позиция будет иметь выход на Евпаторийскую бухту, что позволяет контролировать водную акваторию и близлежащие подходы.

«Неужели ра**сты всерьез верят в украинский десант? Или оккупационная администрация просто вновь распиливает деньги?» — задаются вопросом в «АТЕШ».

Напомним, что раненых военнослужащих ВС РФ в оккупированном Крыму и Донецке систематически принуждают подписывать новые контракты и направляют в штурмовые подразделения вместо увольнения со службы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»