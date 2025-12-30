В Євпаторії окупанти облаштовують нові вогневі позиції

В окупованій Євпаторії російські загарбники облаштовують нові вогневі позиції на набережній Терешкової. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».
За даними агентів спротиву, позиція матиме вихід на Євпаторійську бухту, що дозволяє контролювати водну акваторію та наближені підходи.
«Невже ра**сти серйозно вірять в український десант? Або окупаційна адміністрація просто вкотре розпилює гроші?» — ставлять собі питання у «АТЕШ».
Нагадаємо, що поранених військовослужбовців ЗС РФ в окупованому Криму та Донецьку систематично змушують підписувати нові контракти та направляють до штурмових підрозділів замість звільнення зі служби.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях