В Євпаторії окупанти облаштовують нові вогневі позиції

Позиції ЗС РФ у Євпаторії.

В окупованій Євпаторії російські загарбники облаштовують нові вогневі позиції на набережній Терешкової. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



За даними агентів спротиву, позиція матиме вихід на Євпаторійську бухту, що дозволяє контролювати водну акваторію та наближені підходи.

«Невже ра**сти серйозно вірять в український десант? Або окупаційна адміністрація просто вкотре розпилює гроші?» — ставлять собі питання у «АТЕШ».

Нагадаємо, що поранених військовослужбовців ЗС РФ в окупованому Криму та Донецьку систематично змушують підписувати нові контракти та направляють до штурмових підрозділів замість звільнення зі служби.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»