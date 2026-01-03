Пять человек могут находиться под завалами в Харькове после российского удара 2 января — ОВА

В Харькове под завалами могут находиться еще пять человек. Фото: ОВА

По информации областной военной администрации, под завалами в Харькове после российской атаки 2 января могут находиться пять человек.

«По имеющейся информации, под завалами могут находиться еще пять человек. Вероятно, во время взрыва они находились в офисном здании, связь с ними в настоящее время отсутствует», — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, над ликвидацией последствий российской атаки на Харьков работают более 300 человек и свыше 80 единиц техники.

«Разрушения значительны. В соседних поврежденных зданиях, которые подлежат дальнейшей эксплуатации, уже восстановлено электро-, тепло- и водоснабжение. Повреждены более 30 жилых домов и больница», — написал глава областной военной администрации в тг-канале.

Напомним, в результате российской атаки 2 января погибли двое — 3-летний мальчик и 22-летняя девушка, ранены 27 человек, семь из которых находятся в больницах. Госпитализированная в тяжелом состоянии женщина перенесла операцию — она находится в реанимации.