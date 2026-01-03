П'ятеро людей можуть перебувати під завалами у Харкові після російського удару 2 січня — ОВА

У Харкові під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Фото: ОВА

За інформацією обласної військової адміністрації, під завалами у Харкові після російської атаки 2 січня можуть перебувати п'ятеро людей.

«За наявною інформацією, під завалами можуть перебувати ще п'ять осіб. Ймовірно, під час вибуху вони перебували в офісній будівлі, зв'язок із ними наразі відсутній», — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, над ліквідацією наслідків російської атаки на Харків працюють понад 300 осіб та понад 80 одиниць техніки.

«Руйнування значні. У сусідніх пошкоджених будинках, які підлягають подальшій експлуатації, вже відновлено електро-, тепло- та водопостачання. Пошкоджено понад 30 житлових будинків та лікарню», — написав голова обласної військової адміністрації у ТГ-каналі.

Нагадаємо, в результаті російської атаки 2 січня загинули двоє — 3-річний хлопчик і 22-річна дівчина, поранено 27 людей, семеро з яких перебувають у лікарнях. Госпіталізована у тяжкому стані жінка перенесла операцію — вона перебуває у реанімації.