В результате вчерашнего обстрела Харькова погибли 22-летняя женщина и трехлетний ребенок

Последствия российской обстрела в Харькове 2 января. Фото: ОВА

Россияне днем 2 января атаковали Харьков баллистическими ракетами и почти полностью разрушили жилую многоэтажку. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 3-летнего ребенка и 22-летней женщины.

О деблокировании тела погибшей от обстрела Харькова женщины в 9:11 3 января сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8:39 рассказывали, что освободили из-под завалов дома тела 22-летней женщины и 3-летнего мальчика, который предварительно является ее сыном.

Об извлечении из-под руин тела ребенка спасатели сообщали в 21:30. В областной прокуратуре уточнили, что мальчика звали Максимом.

«Личности погибших предварительно идентифицированы по результатам опознания знакомым мужчиной. Окончательная идентификация будет осуществлена после проведения соответствующих экспертных исследований», — отметили в прокуратуре.