Захваченного президента Венесуэлы самолетом доставляют в Нью-Йорк — СМИ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: О Globo

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро самолетом доставляют в Нью-Йорк, где он должен предстать перед федеральным судом. Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники, знакомые с операцией.

По их данным, обычно такие обвиняемые содержатся в изоляторе MDC-Brooklyn, однако точное место содержания Мадуро пока не раскрывается.

Как сообщили ABC News два источника, операция была проведена силами элитного подразделения армии США Delta после того, как ЦРУ установило точное местонахождение Мадуро.

По словам одного из собеседников, Трамп одобрил операцию несколько дней назад, ее проведение ранее откладывалось из-за других военных операций и погодных условий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США нанесли «масштабный удар» по Венесуэле, в ходе которого Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. Пост в Truth Social президент США опубликовал через некоторое время после первых сообщений о взрывах в Каракасе.

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и Флорес будут судить в Нью-Йорке по ряду обвинений, включая заговор с целью наркотерроризма, ввоз кокаина и незаконный оборот оружия. Эти дела против Мадуро рассматривались американскими судами уже несколько лет.