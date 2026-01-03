Захопленого президента Венесуели літаком доставляють до Нью-Йорка — ЗМІ

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
03 січня 2026, 16:50

Президент Венесуели Ніколас Мадуро. Фото: О Globo Президент Венесуели Ніколас Мадуро. Фото: О Globo

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро літаком доставляють до Нью-Йорка, де він має постати перед федеральним судом. Про це повідомляє американський телеканал ABC News із посиланням на джерела, знайомі з операцією.

За їхніми даними, зазвичай такі обвинувачені утримуються в ізоляторі MDC-Brooklyn, проте точне місце утримання Мадуро поки що не розкривається.

Як повідомили ABC News два джерела, операцію було проведено силами елітного підрозділу армії США Delta після того, як ЦРУ встановило точне місцезнаходження Мадуро.

За словами одного зі співрозмовників, Трамп схвалив операцію кілька днів тому, її проведення раніше відкладалося через інші військові операції та погодні умови.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США завдали «масштабного удару» по Венесуелі, під час якого Мадуро та його дружина Силія Флорес були захоплені та вивезені з країни. Пост  в Truth Social президент США опублікував через деякий час після перших повідомлень про вибухи в Каракасі.

Генпрокурор США Пем Бонді заявила, що Мадуро та Флорес судитимуть у Нью-Йорку за низкою звинувачень, включаючи змову з метою наркотероризму, ввезення кокаїну та незаконний обіг зброї. Ці справи проти Мадуро розглядали американські суди вже кілька років.

