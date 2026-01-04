Донецкая область: ОВА сообщает о погибшем в Славянске и раненом в Краматорске

За 3 января 2026 года в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в Славянске. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. Кроме того, за прошедшие сутки еще один человек получил ранения — в Краматорске.



По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 3865 мирных жителей Донецкой области. Еще 8747 человек получили ранения различной степени тяжести.



Отмечается, что общее количество жертв приводится без учета Мариуполя и Волновахи. В этих городах на данный момент невозможно установить точное число погибших из-за продолжающейся оккупации.

Скриншот: Донецкая ОВА

Ранее сообщалось, что в результате удара российского дрона по окраине Славянска погиб мирный житель.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»