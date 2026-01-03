Дрон РФ вдарив по околицях Слов'янська: загинув чоловік

У суботу, 3 січня, російські війська завдали удару безпілотником по околицях Слов'янська. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зазначається, що удару було завдано за допомогою БПЛА «Молнія-2».

Внаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік, пошкоджено автомобіль.

Раніше повідомлялося, що вранці в суботу, 3 січня, місто Краматорськ Донецької області опинилося під російським обстрілом. О 10:40 ударний БпЛА поцілив у багатоквартирний будинок в одному із мікрорайонів міста. Об 11:40 було завдано повторного удару БпЛА у багатоповерхівку в центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила.