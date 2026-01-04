Донецька область: ОВА повідомляє про загиблого у Слов'янську та пораненого у Краматорську

За 3 січня 2026 року внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Слов'янську. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Крім того, минулої доби ще одна людина отримала поранення — у Краматорську.



За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 3865 мирних жителів Донецької області. Ще 8747 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.



Зазначається, що загальна кількість жертв наводиться без урахування Маріуполя та Волновахи. У цих містах на даний момент неможливо встановити точну кількість загиблих через окупацію.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару російського дрона по околицях Слов'янська загинув мирний житель.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»