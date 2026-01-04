Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
DeepState: армия РФ продвинулась в трех областях
04 января 2026, 14:46

DeepState: армия РФ продвинулась в трех областях

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

OSINT-проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые тактические изменения на фронте. По данным аналитиков, российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях.

В Харьковской области противник продвинулся в районе населенного пункта Степовая Новоселовка. В Донецкой области изменения отмечены вблизи Константиновки.

Кроме того, зафиксировано продвижение армии РФ на территории Сумской области — в районах Грабовского и Высокого.

Скриншот: DeepState

Скриншот: DeepState

Скриншот: DeepState

Скриншот: DeepStateСкриншот: DeepState

«Карта обновлена. Враг продвинулся поблизости Степовой Новоселовки, Константиновки, Грабовского и Высокого», — сообщили аналитики DeepState.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о продвижении российских войск в Покровске и Мирнограде.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

