DeepState: армія РФ просунулась у трьох областях

OSINT-проєкт DeepState поновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові тактичні зміни на фронті. За даними аналітиків, російські війська просунулися одразу на кількох напрямках.



На Харківщині противник наступає в районі населеного пункту Степова Новоселівка. У Донецькій області зміни відмічені поблизу Костянтинівки.



Крім того, зафіксовано просування армії РФ по території Сумської області — в районах Грабовського та Високого.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Степової Новоселівки, Костянтинівки, Грабовського та Високого», — повідомили аналітики DeepState.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»