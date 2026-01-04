DeepState: армія РФ просунулась у трьох областях

OSINT-проєкт DeepState поновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові тактичні зміни на фронті. За даними аналітиків, російські війська просунулися одразу на кількох напрямках.
На Харківщині противник наступає в районі населеного пункту Степова Новоселівка. У Донецькій області зміни відмічені поблизу Костянтинівки.
Крім того, зафіксовано просування армії РФ по території Сумської області — в районах Грабовського та Високого.
Скріншот: DeepState
«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Степової Новоселівки, Костянтинівки, Грабовського та Високого», — повідомили аналітики DeepState.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про просування російських військ у Покровську та Мирнограді.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»