Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дрон атаковал детскую площадку в Запорожье
04 января 2026, 17:48

Дрон атаковал детскую площадку в Запорожье

Скриншот: Запорожская ОВА Скриншот: Запорожская ОВА

Сегодня днем, 4 января, российские войска нанесли удар по одному из спальных районов Запорожья. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В результате атаки беспилотника загорелся легковой автомобиль. Также повреждения получили два многоквартирных дома в Хортицком районе города. Ударной волной выбиты окна и повреждены балконы в квартирах.

Кроме того, дрон попал по детской площадке. На месте работают специалисты коммунальных служб, которые ликвидируют последствия обстрела и оценивают масштабы разрушений.
Патрульная полиция перекрывала транспортное движение на Бабурке. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, с октября 2025 года интенсивность обстрелов Запорожья и прифронтовых громад выросла на 20—30%.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Запорожье
Прочее
детская площадка российский обстрел
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
09:54
На оккупированной Донетчине увольняют более тысячи энергетиков
09:10
На фоне разговоров о мире Украина вывозит тысячи детей из прифронтовых регионов
21:45
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
17:36
Россия системно выдавливает украинцев с оккупированных территорий
14:14
ЦНС запустил чат-бот для безопасной связи с ВОТ
12:02
В Луганске принуждают устанавливать мессенджер Max
10:39
Украинский FPV-дрон поразил технику РФ под Донецком на дистанции 60 км
10:34
DeepState: Луганская область почти полностью оккупирована, Донецкая — почти на 80%
19:58
СБС уничтожили российские ЗРК «Тор» и РЛС комплекс С-350 «Витязь» на оккупированной Донетчине
17:09
В Хорлах ликвидирован начальник оккупационной полиции
14:46
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ в Краснодарском крае и военным объектам на ТОТ
13:35
ССО уничтожили командный пункт РФ и склад Shahed в Донецкой области
11:00
После Славянска: Пушилин связал доступ к воде с продолжением войны
09:59
«АТЕШ» активизировал агитацию в оккупированном Луганске
08:50
Удар по Хорлам в Херсонской области: заявления оккупантов без доказательств
15:43
ВСУ поразили пять пунктов дислокации войск РФ в оккупированном Селидово: под удар попало спецподразделение «Рубикон»
12:04
«Мадяр» показал кадры атаки украинских БПЛА на нефтебазу в оккупированных Ровеньках
все новости
17:48
Дрон атаковал детскую площадку в Запорожье
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
15:22
Квадроцикл с раненым бойцом наехал на мину «Лепесток» в Константиновке
14:46
DeepState: армия РФ продвинулась в трех областях
12:53
Более тысячи обстрелов за сутки: РФ атакует Донецкую область
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
11:02
Интенсивность обстрелов Запорожья и прифронтовых громад выросла на 20—30%
09:54
На оккупированной Донетчине увольняют более тысячи энергетиков
09:10
На фоне разговоров о мире Украина вывозит тысячи детей из прифронтовых регионов
08:18
Донецкая область: ОВА сообщает о погибшем в Славянске и раненом в Краматорске
17:35
Дрон РФ ударил по окрестностям Славянска: погиб мужчина
16:50
Захваченного президента Венесуэлы самолетом доставляют в Нью-Йорк — СМИ
15:58
На должности первого вице-премьера и министра энергетика Зеленский предложил Шмыгаля
15:16
Пять человек могут находиться под завалами в Харькове после российского удара 2 января — ОВА
13:45
Российские беспилотники ударили по многоэтажкам в центре Краматорска
12:45
В результате вчерашнего обстрела Харькова погибли 22-летняя женщина и трехлетний ребенок
11:59
Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны
10:53
Российские войска продвинулись в Покровске и Мирнограде — Deep State
10:03
В Донецкой области из-за российских обстрелов 2 января погибли два человека — ОВА
все новости
ВИДЕО
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР» Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
04 января, 17:14
Скриншот: фрагмент накренившейся елки в Луганске Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
04 января, 16:13
Скриншот Квадроцикл с раненым бойцом наехал на мину «Лепесток» в Константиновке
04 января, 15:22
Последствия российских обстрелов Запорожского района. Фото: ЗОВА Интенсивность обстрелов Запорожья и прифронтовых громад выросла на 20—30%
04 января, 11:02
Фото: Работа экипажа НРК 24-й ОМБр Робот вместо солдата: 24-я ОМБр использует НРК под Часовым Яром
02 января, 22:12
Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках Украинские дроны сожгли нефтебазу в оккупированных Ровеньках
02 января, 21:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор