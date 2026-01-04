Дрон атаковал детскую площадку в Запорожье

Скриншот: Запорожская ОВА

Сегодня днем, 4 января, российские войска нанесли удар по одному из спальных районов Запорожья. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



В результате атаки беспилотника загорелся легковой автомобиль. Также повреждения получили два многоквартирных дома в Хортицком районе города. Ударной волной выбиты окна и повреждены балконы в квартирах.



Кроме того, дрон попал по детской площадке. На месте работают специалисты коммунальных служб, которые ликвидируют последствия обстрела и оценивают масштабы разрушений.

Патрульная полиция перекрывала транспортное движение на Бабурке. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, с октября 2025 года интенсивность обстрелов Запорожья и прифронтовых громад выросла на 20—30%.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»