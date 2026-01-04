Інтенсивність обстрілів Запоріжжя та прифронтових громад зросла на 20—30%

Наслідки російського обстрілу Запорізького району. Фото: ЗОВА

З жовтня 2025 року у Запорізькій області фіксується помітне зростання інтенсивності російських обстрілів. Якщо раніше в області щодня реєстрували близько 500 ударів, то зараз це число зросло до 700. Про це у телеефірі повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації.



За словами Олександра Коваленка, російські війська атакують Запоріжжя та прилеглі території переважно ударними дронами типу «шахед» різних модифікацій, а також артилерією. Найбільше страждають населені пункти, розташовані за 10—15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.



Під постійним вогнем залишаються Кушугум, Комишуваха, Нижня Хортиця, Веселянка, Оріхів та інші населені пункти. За даними ОВА, ці території зазнають обстрілів практично з усіх видів озброєння, що застосовується армією РФ.



За даними ЗОВА, всього за добу окупанти завдали 569 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, зафіксовано 13 авіаційних ударів по Гуляйполі, Залізничному, Воздвиженівці, Варварівці, Святопетрівці, Староукраїнці та Білогір'ю.



Крім того, 309 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Нижню Хортицю, Веселянку, Степногорськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Дорожнянку, Варварівку, Зелене та Добропілля.



Також російські війська здійснили 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Залізничному, Преображенці, Зеленому та Добропіллю. Ще 238 артилерійських ударів припали по території Степногорська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого та Добропілля.

Нагадаємо, за даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 3865 мирних жителів Донецької області. Ще 8747 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»