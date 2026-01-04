Дрон атакував дитячий майданчик у Запоріжжі

Скріншот: Запорізька ОВА

Сьогодні вдень, 4 січня, російські війська завдали удару по одному зі спальних районів Запоріжжя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.



Внаслідок атаки безпілотника спалахнув легковий автомобіль. Також пошкодження отримали два багатоквартирні будинки у Хортицькому районі міста. Ударною хвилею вибито вікна та пошкоджено балкони в квартирах.



Крім того, дрон влучив у дитячий майданчик. На місці працюють фахівці комунальних служб, які ліквідують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби руйнувань. Патрульна поліція перекривала транспортний рух на Бабурці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, з жовтня 2025 року інтенсивність обстрілів Запоріжжя та прифронтових громад зросла на 20—30%.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»