На окупованій Донеччині звільняють понад тисячу енергетиків

Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованій території Донецької області під скорочення потрапили понад тисяча фахівців енергетичної галузі. Йдеться про електромонтерів, які обслуговували підстанції та об'єкти енергосистеми.



У травні 2025 року працівників перевели з РП «РЭК» до новоствореної «Юго-Западной электросетевой компании», а вже у грудні повідомили про повне скорочення штату з 1 березня 2026 року.



За даними Центру національного спротиву, рішення ухвалили під час внутрішнього «голосування» керівництва. Воно передбачає відмову від постійної присутності персоналу на підстанціях — обслуговування планують залишити лише за виїзними бригадами.



Експерти попереджають: при зношеному устаткуванні, регулярних аваріях та пошкоджених ЛЕП така модель різко збільшує ризик тривалих відключень електроенергії на ТОТ. Окрему тривогу викликає соціальний аспект.



Серед звільнених — фахівці з багаторічним досвідом, переважно жінки середнього та передпенсійного віку. У прифронтовому регіоні без альтернативної роботи це означає фактичну втрату коштів для існування.

Аналітики зазначають: відмова від чергових на підстанціях підриває стійкість критичної інфраструктури та фактично свідчить про те, що безперебійне електропостачання перестає бути пріоритетом для окупаційної влади.



За оцінками ЦНС, скорочення є частиною загальної політики економії на базових сферах життєзабезпечення населення, без урахування наслідків для безпеки регіону.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»