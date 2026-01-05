Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
05 січня 2026, 09:29

Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування

Система освіти на тимчасово окупованій території Херсонської області до кінця року опинилася у стані фактичного фінансового колапсу. Як повідомляє Центр національного спротиву, працівники шкіл та дитячих садків замість традиційних підсумкових виплат отримали повідомлення про скорочення, нові штатні розклади та пряме підтвердження відсутності коштів у галузі.

Джерела ЦНС стверджують, що упродовж року навчальні заклади виживали фактично за рахунок власних коштів освітян та батьків. Вчителі, вихователі та технічний персонал разом із сім'ями учнів були змушені оплачувати дрібні ремонти, канцтовари, господарські потреби та частину комунальних послуг, щоб школи та дитсадки могли продовжувати роботу.

Обіцяні доплати до професійних свят так і не було виплачено, а наприкінці року людям прямо заявили про «порожній бюджет». При цьому дефіцит коштів, за словами інсайдерів, має вибірковий характер.

В окремих секторах бюджетної сфери продовжують виплачуватись премії, «тринадцяті зарплати» та додаткові стимулюючі надбавки. Це вказує не на загальну нестачу грошей, а на свідомий перерозподіл ресурсів, де освіта опинилася серед найменш пріоритетних напрямків.

Особливе обурення викликає масове скорочення сторожів у школах та дитсадках під приводом «приведення до російських стандартів». Як зазначає ЦНС, паралельно готуються договори із приватними охоронними структурами, пов'язаними з наближеними до адміністрації компаніями.

Вартість таких послуг у кілька разів перевищує попередні зарплати місцевих працівників, що не тільки збільшує навантаження на бюджет, а й створює додаткові корупційні ризики.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що на окупованій Донеччині скорочують понад тисячу енергетиків.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Інше
окуповані території Херсонщини система освіти
