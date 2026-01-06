HIMARS уничтожил колонну РФ южнее Покровска: есть потери среди оккупантов

Момент удара HIMARS по оккупантам.

В сети появились кадры поражения колонны российской военной техники вместе с личным составом. Для удара была применена одна ракета HIMARS, в результате чего уничтожены как минимум десять российских военнослужащих и несколько единиц техники.

Дуже рідкий в останній час удар Хаймарс по кацапам, 12-200, під Покровськом. pic.twitter.com/0VVqH4PYIi — 777ua (@777AFU) January 6, 2026

Видео опубликовала военная корреспондентка Юлия Кириенко в своём Telegram-канале. По предварительным данным, удар был нанесён южнее Покровска — между населёнными пунктами Новопавловка и Чинушино, примерно в семи километрах от линии боевого соприкосновения.

Место удара ракеты HIMARS по российским военным.

В публикации отмечается, что колонна противника двигалась по открытой местности, не ожидая удара. Однако её обнаружило воздушное наблюдение подразделения «Скала», которое скорректировало огонь точно по цели. На видео видно, как уцелевшие оккупанты в панике покидают район удара, не предпринимая попыток эвакуировать раненых и погибших.

Последствия «прилета» по солдатам ВС РФ.

В то же время в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что на Покровском направлении украинские защитники за сутки остановили 43 штурмовых действия противника. Бои велись в районах 13 населённых пунктов, включая Мирноград и Покровск.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»