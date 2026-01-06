Авиация РФ ударила авиабомбами по Краматорской громаде: повреждены дома

Последствия удара по Краматорской громаде. Фото: Краматорская ГВА

5 января в 21:36 российская авиация сбросила три авиабомбы ФАБ-250 на частный сектор Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Попадания пришлись по открытой местности. По предварительной информации, повреждены три частных дома. Без пострадавших.

Напомним, что 6 января российская авиация сбросила авиабомбы ФАБ-250 на Славянск Донецкой области, под удар попала промзона города.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко