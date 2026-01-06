Обстрел Доброполья: по городу ударила авиация, из-под завалов достали тело женщины

Днем 5 января ​​российская авиация ударила по городу Доброполье Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Разрушено хозяйственное сооружение и повреждены пять частных домов. По предварительной информации, под завалами сооружения находился человек.



Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели достали из-под завалов строительных конструкций сооружения тело погибшей женщины 1953 года рождения. В общей сложности бойцы ГСЧС разобрали около двух тонн разрушенных конструкций. Работы завершены.

Напомним, что ранее было известно об одном погибшем человеке в результате обстрела Доброполья.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко