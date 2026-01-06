Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинские десантники уничтожили колонну техники российской армии под Покровском: кадры
06 января 2026, 15:15

25-я воздушно-десантная бригада ВСУ уничтожила колонну квадроциклов российских войск вблизи города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По оккупантам работали пилоты дронов бригады.

«Враг постоянно строит новые планы, но все они системно рушатся нашими силами. Мы боремся и уверенно даем отпор врагу каждый день», – отметили в ДШВ.

Напомним, что ВСУ уничтожили РЛС российской системы ПВО в Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Места
Покровск
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Техника ситуация на фронте Дроны
@novosti.dn.ua

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
