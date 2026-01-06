Украинские десантники уничтожили колонну техники российской армии под Покровском: кадры

25-я воздушно-десантная бригада ВСУ уничтожила колонну квадроциклов российских войск вблизи города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.
По оккупантам работали пилоты дронов бригады.
«Враг постоянно строит новые планы, но все они системно рушатся нашими силами. Мы боремся и уверенно даем отпор врагу каждый день», – отметили в ДШВ.
Напомним, что ВСУ уничтожили РЛС российской системы ПВО в Донецкой области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко