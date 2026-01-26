ВСУ отбили штурм российской армии с бронетехникой в Часовом Яре

Уничтоженная российская техника в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

Войска России пытались штурмовать позиции 24-й механизированной бригады ВСУ в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Для атаки захватчики использовали бронетехнику и квадроциклы.



«Наши защитники заблаговременно обнаружили движение противника и во взаимодействии со смежными подразделениями и при поддержке артиллерии и дронов остановили штурм», – отметили в бригаде.



Подтвержденные потери ВС РФ: 10 человек личного состава, МТ-ЛБ и квадроцикл.

Напомним, что в ВСУ опровергли информацию об «оккупации» российскими войсками села Орехово-Василевка в Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко