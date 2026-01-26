Войска России несколько раз атаковали Краматорск: под удары попали критическая инфраструктура и частный сектор

26 января в 10:28 российский БПЛА ударил по критической инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



В 11:28 оккупанты FPV-дроном атаковали частный сектор. В 16:35 удар снова пришелся по частному сектору города.



Вечером Краматорск также попал под удар. Последствия атаки устанавливаются.

Напомним, что 26 января в 00:24 российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-250 на склады в Краматорске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко