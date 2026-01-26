Війська Росії кілька разів атакували Краматорськ: під удари потрапили критична інфраструктура та приватний сектор

26 січня о 10:28 російський БПЛА вдарив по критичній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Об 11:28 окупанти FPV-дроном атакували приватний сектор. О 16:35 удар знову прийшовся по приватному сектору міста.



Ввечері Краматорськ також потрапив під удар. Наслідки атаки встановлюються.

Нагадаємо, що 26 січня о 00:24 російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 на склади у Краматорську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко