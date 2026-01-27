У Маріуполі погрожують місцевій мешканці, яка показала реальність «відновлення»

Кадр із відео

Мешканка окупованого Маріуполя опублікувала відео в TikTok, в якому розповіла про реальний стан справ у місті: зруйноване житло, відсутність базових комунальних умов та люди, які залишилися без будинків.



За її словами, за роки окупації багато будинків так і не відновили, пенсіонери живуть без даху над головою, а значна частина міста, як і раніше, лежить у руїнах.



Жінка наголосила, що «відновлення» здебільшого обмежується фасадами будинків та вітринними локаціями, тоді як внутрішні комунікації та під'їзди залишаються зруйнованими.



Частина житла будується під іпотеку, недоступну місцевим жителям, які втратили квартири. При цьому багато людей змушені жити у напівзруйнованих будинках без світла, води та стабільного опалення.



Після публікації відео на маріупольчанку обрушилася хвиля цькування та погроз з боку блогерів, лояльних до окупаційної адміністрації. Замість обговорення порушених проблем на її адресу звучали звинувачення та вимоги «покарати за дискредитацію».



На тлі резонансу окупаційна влада задіяла «антикризову комунікацію»: у соцмережах почали активно поширювати ролики з «благополучними» видами міста. Проте жінка записала нові відео з районів, де замість будинків — пустирі, школи стоять занедбаними, а обіцяні ремонти так і не було завершено.



Історія мешканки Маріуполя стала ще одним свідченням того, як в умовах окупації реальність підміняють «красивою картинкою», а спроби говорити правду обертаються погрозами та тиском.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»