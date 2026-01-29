У Краматорську жителів багатоповерхівок просять не закривати на ніч вхідні двері під'їздів. З чим це пов'язано

У місті Краматорськ Донецької області жителів багатоповерхівок просять не закривати на ніч вхідні двері під'їздів. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Враховуючи прогнози синоптиків та чергове зниження температури, це необхідно для роботи аварійних служб.



Обмеження доступу під час комендантської години затримують ліквідацію аварій та створюють незручності для жителів. Якщо залишити двері в під'їзді відчиненими неможливо, прохання вказати на вході контактний номер для оперативного доступу комунальників.

Нагадаємо, що на Донеччині надзвичайно складна ситуація з теплопостачанням у місті Дружківка та громаді, внаслідок обстрілів пошкоджені теплотраси.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко