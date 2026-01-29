Більше мільйона пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ

1 мільйон 300 тисяч пенсіонерів-переміщених осіб, які перебувають на окупованих територіях, подали повідомлення про отримання пенсійних виплат від Російської Федерації. Про це повідомив Пенсійний фонд України у відповідь на запит «Новин Донбасу».



У ПФУ зазначили, що в електронних базах даних фонду наявна інформація саме про таку кількість пенсіонерів-ВПО, які подали повідомлення про отримання виплат від російських органів пенсійного забезпечення. ПФУ не уточнив, чи припинила Україна перерахунок пенсій цим людям, але раніше неодноразово підкреслювалось: виплати громадянам на ТОТ і тим, хто виїхав з ТОТ, відбуваються за умови неодержання пенсії від РФ. Це прописано у постанові Кабінету міністрів №299.



У Пенсійному фонді додали, що ще однією підставою припинення перерахунку виплат є не проходження людиною фізичної ідентифікації.



«Після проходження фізичної ідентифікації та повідомлення про неотримання виплат від країни-агресора виплату буде поновлено відповідно до законодавства», — зазначили у відповіді на запит.





ПФУ підкреслив, що виконання положень законодавства стало підставою для продовження виплат 352,4 тисячам осіб, які впродовж 2025 року пройшли фізичну ідентифікацію. На питання, скільком пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікацію, припинили пенсійні виплати та чи існує механізм ідентифікації у 2026 році, чи відрізняється він від того, що існував у 2025 році Пенсійний фонд не відповів.



Авторка новини: Вікторія Іщенко, редакторка відділу відеопродакшина, журналістка «Новин Донбасу»