У районі Дронівки йдуть важкі бої, основні зусилля росіяни зосереджують на форсуванні річки Сіверський Донець

У районі Дронівки важкі позиційні бої.

У районі Дронівки Донецької області продовжуються важкі позиційні бої. Про це повідомляє 81-а окрема аеромобільна Слобожанська бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України.



«Підрозділи безпілотних систем здійснюють цілодобове спостереження та завдають ураження живій силі супротивника. Ворог активно накопичує ресурси в районі Серебрянського лісництва та у Сіверську. Також зафіксовано розгортання значної кількості пунктів управління БПЛА, що суттєво ускладнює логістичне повідомлення в районі Дронівки», — йдеться у повідомленні.



Росіяни основні зусилля зосереджують на форсуванні річки Сіверський Донець. Перетин водної перешкоди здійснюється за замерзлими ділянками, переважно у темний час доби. Малі піхотні групи діють під прикриттям дрону-«поводиря», використовують антитепловізійні плащі, просуваються у напрямку Дронівки, маскуючись у лісосмугах та складках рельєфу.



«Наблизившись до населеного пункту, противник намагається штурмувати позиції українських захисників, проте наштовхується на організований опір десантників, які утримують певні рубежі», — уточнили у відомстві.



Раніше ми писали, що армія РФ просунулась у місті Вовчанську Харківської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»