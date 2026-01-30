Комунальники потрапили під російський обстріл поблизу Слов'янська, є жертва та постраждалі

У п'ятницю, 30 січня, російська армія дроном завдала удару по автомобілю комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» поблизу Слов'янська. Внаслідок атаки один працівник загинув, ще двоє поранено. Про це повідомив генеральний директор КП «Компанія «Вода Донбасу» Ігор Новак, повідомляє «Суспільне. Донбас».



«Вони поверталися саме після ремонту на ділянці поблизу Слов'янська. І дорогою в їхню машину вдарив російський дрон на оптоволокні. Один наш співробітник миттєво загинув, двоє інших зазнали незначних травм», — розповів Новак.



Загиблого та постраждалих допомогли евакуювати працівники «швидкої допомоги».



Раніше ми писали, що 30 січня внаслідок російського обстрілу пошкоджено газопостачальну систему у місті Дружківка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»