Окупанти намагаються наступати вздовж лісосмуг під Слов'янськом
01 лютого 2026, 10:21

На Слов'янському напрямку минулої доби українські захисники зірвали 15 спроб наступу російських військ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник безуспішно намагався просунутися в районах населених пунктів Ямпіль та Дронівка, а також у напрямках Закитного, Рай-Олександрівки, Платонівки та Різниківки.

Паралельно фіксується активізація штурмових дій на окремих ділянках фронту. За даними воєнблогера Олега Петренка, у Міньківці на Слов'янському напрямку російські підрозділи ведуть атаки на житлову забудову, намагаючись просунутися у бік центральної та північної частин населеного пункту.

Крім того, у напрямку сусіднього Привілля противник наступає вздовж траси Е40, де, за оцінками спостерігачів, розширилася зона бойових дій. Окремо відзначається ситуація в «кишені» на південь від Васюківки.

Там російські війська просунулися вздовж лісосмуг, продовжуючи штурмові дії в районі Бондарного, а також роблять спроби наступу у напрямку Никифорівки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, російська армія дроном завдала удару по автомобілю комунального підприємства «Компанія "Вода Донбасу"» поблизу Слов'янська. Внаслідок атаки один працівник загинув, ще двоє поранено.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
