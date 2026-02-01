Окупанти намагаються наступати вздовж лісосмуг під Слов'янськом

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку минулої доби українські захисники зірвали 15 спроб наступу російських військ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Противник безуспішно намагався просунутися в районах населених пунктів Ямпіль та Дронівка, а також у напрямках Закитного, Рай-Олександрівки, Платонівки та Різниківки.

Скріншот: Генеральний штаб ЗСУ



Паралельно фіксується активізація штурмових дій на окремих ділянках фронту. За даними воєнблогера Олега Петренка, у Міньківці на Слов'янському напрямку російські підрозділи ведуть атаки на житлову забудову, намагаючись просунутися у бік центральної та північної частин населеного пункту.



Крім того, у напрямку сусіднього Привілля противник наступає вздовж траси Е40, де, за оцінками спостерігачів, розширилася зона бойових дій. Окремо відзначається ситуація в «кишені» на південь від Васюківки.



Там російські війська просунулися вздовж лісосмуг, продовжуючи штурмові дії в районі Бондарного, а також роблять спроби наступу у напрямку Никифорівки.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, російська армія дроном завдала удару по автомобілю комунального підприємства «Компанія "Вода Донбасу"» поблизу Слов'янська. Внаслідок атаки один працівник загинув, ще двоє поранено.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»