Окупанти намагаються наступати вздовж лісосмуг під Слов'янськом

На Слов'янському напрямку минулої доби українські захисники зірвали 15 спроб наступу російських військ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Противник безуспішно намагався просунутися в районах населених пунктів Ямпіль та Дронівка, а також у напрямках Закитного, Рай-Олександрівки, Платонівки та Різниківки.
Скріншот: Генеральний штаб ЗСУ
Паралельно фіксується активізація штурмових дій на окремих ділянках фронту. За даними воєнблогера Олега Петренка, у Міньківці на Слов'янському напрямку російські підрозділи ведуть атаки на житлову забудову, намагаючись просунутися у бік центральної та північної частин населеного пункту.
Крім того, у напрямку сусіднього Привілля противник наступає вздовж траси Е40, де, за оцінками спостерігачів, розширилася зона бойових дій. Окремо відзначається ситуація в «кишені» на південь від Васюківки.
Там російські війська просунулися вздовж лісосмуг, продовжуючи штурмові дії в районі Бондарного, а також роблять спроби наступу у напрямку Никифорівки.
Скріншот: t.me/petrenko_iHS
Нагадаємо, у п'ятницю, 30 січня, російська армія дроном завдала удару по автомобілю комунального підприємства «Компанія "Вода Донбасу"» поблизу Слов'янська. Внаслідок атаки один працівник загинув, ще двоє поранено.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»