Енергетичне перемир'я. Зеленський заявив, що очікує на виконання домовленостей

В Абу-Дабі делегації Києва, Москви та Вашингтона під час останніх переговорів говорили про енергетичне перемир'я. По словам президента України Володимира Зеленського, в Україні розраховують, що домовленості виконуватимуться. Про це він повідомив в Twitter.



«Важлива заява президента Трампа про можливість на час цих зимових холодів забезпечити безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика є основою життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, спрямовані на те, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, президент Трамп! Команди говорили про це в Еміратах. Розраховуємо, що домовленості виконуватимуться. Деескалаційні кроки сприяють реальному поступу до завершення війни», — заявив він.



Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив, що звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з проханням протягом тижня не атакувати українські міста та столицю. Про це повідомляє Clash Report.



«Я особисто попросив Путіна не стріляти Києвом і різними містами протягом тижня. Він (Путін – ред.) погодився це зробити», — заявив він.



Раніше ми писали, що в рамках мирних переговорів щодо України триває активна робота з врегулювання територіального питання Донецької області, проте саме воно залишається найскладнішим та найчутливішим елементом діалогу.

