Війська Росії обстріляли енергетику на Донеччині: без світла залишилася частина абонентів

Вночі 27 січня російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки є нові знеструмлення у регіоні.



«Всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що 27 січня російські безпілотники кілька разів вдарили по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого у місті пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко