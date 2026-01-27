Війська Росії обстріляли енергетику на Донеччині: без світла залишилася частина абонентів

Вночі 27 січня російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Внаслідок атаки є нові знеструмлення у регіоні.
«Всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – зазначили у компанії.
Нагадаємо, що 27 січня російські безпілотники кілька разів вдарили по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого у місті пошкоджені будинки.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко