Одна пострадавшая, пожары и разрушения: последствия ночной атаки на Киев

Последствия ночного удара по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

В результате ночной российской атаки на Киев в Оболонском районе столицы возник пожар вблизи парковочной площадки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, огонь повредил два автомобиля.



Как сообщает ГСЧС Киева, в Соломенском районе взрывной волной выбило окна в четырех жилых домах. Также зафиксированы повреждения здания детского сада и хозяйственной постройки. По официальной информации, в этом районе есть пострадавшая.



В Шевченковском районе вследствие попадания в четырехэтажное офисное здание произошло возгорание. Пожар был потушен подразделениями ГСЧС.



В Киевской области поврежден частный дом, есть раненый. В Харькове армия РФ ударила по Слободскому району. В Сумах БпЛА ударил по двору многоэтажного дома. Выбито более 50 окон, повреждены автомобили.

Напомним, вчера Краматорск в Донецкой области дважды попал под российский обстрел.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»