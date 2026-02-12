Международный олимпийский комитет официально подтвердил, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича не допустили к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане–Кортине, сообщают «Новости Донбасса».



В МОК объяснили решение тем, что спортсмен «отказался соблюдать рекомендации по самовыражению». Причиной стал «шлем памяти», который, по версии организаторов, «не соответствует правилам соревнований».



Решение приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). В МОК заявили, что предлагали «компромиссы» — демонстрировать шлем во время тренировок, в медиазоне или после стартов.



При этом в комитете отметили: «Скорбь не выражается и не воспринимается одинаково во всём мире», добавив, что спортсмены могут высказывать свои взгляды через соцсети, интервью или чёрную повязку на руке.



Контекст: Руководящие принципы МОК были разработаны в 2021 году после консультаций с 3500 спортсменами. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году эти правила фактически утратили актуальность: война изменила глобальный контекст спорта, вернув его в реальность массовых преступлений, гибели людей и политической ответственности, которую МОК продолжает прикрывать риторикой о «нейтралитете».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»