Взрыв в Москве: погиб лейтенант полиции

Место взрыва в Москве.

В Москве в результате взрыва погиб лейтенант полиции. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передают «Новости Донбасса».



По предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство в сторону служебного автомобиля дорожно-патрульной службы и отошёл на безопасное расстояние.



Позднее появилась информация о том, что мужчина, подорвавший автомобиль ДПС, скончался на месте происшествия. Предварительные данные обнародованы в Следственном комитете РФ.



Всего в результате взрыва на площади Савёловского вокзала пострадали четыре человека: погибли лейтенант полиции и неизвестный мужчина, двое сотрудников ДПС госпитализированы.

Напомним, 22 февраля в центре Львова произошли взрывы, в результате которых погибла 23-летняя сотрудница полиции, ещё более 20 человек получили ранения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»