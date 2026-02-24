Взрыв в Москве: погиб лейтенант полиции

В Москве в результате взрыва погиб лейтенант полиции. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передают «Новости Донбасса».
По предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство в сторону служебного автомобиля дорожно-патрульной службы и отошёл на безопасное расстояние.
Позднее появилась информация о том, что мужчина, подорвавший автомобиль ДПС, скончался на месте происшествия. Предварительные данные обнародованы в Следственном комитете РФ.
Всего в результате взрыва на площади Савёловского вокзала пострадали четыре человека: погибли лейтенант полиции и неизвестный мужчина, двое сотрудников ДПС госпитализированы.
Напомним, 22 февраля в центре Львова произошли взрывы, в результате которых погибла 23-летняя сотрудница полиции, ещё более 20 человек получили ранения.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
