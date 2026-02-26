Митрополита Арсения освободили из-под стражи в зале суда

Фото: Свято-Успенская Святогорская Лавра

Вчера в Чечеловском районном суде Днепра митрополиту Арсению была изменена мера пресечения.



Как сообщает Свято-Успенская Святогорская Лавра, вместо содержания под стражей суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 25 апреля 2026 года без электронного средства контроля.



Митрополита Арсения освободили из-под ареста прямо в зале суда. Адвокаты подали ходатайство о возвращении обвинительного акта, указав на его несоответствие требованиям уголовного процессуального законодательства.

В удовлетворении ходатайства защиты суд отказал. Решение об изменении меры пресечения обжалованию не подлежит. Следующее заседание назначено на 5 марта в 11:30.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Игоря Яковенко, известного как митрополит Арсений, обвиняют в распространении информации о блокпостах Сил обороны Украины на территории Краматорского района, в который входит Святогорская громада.

Также ему инкриминируют отрицание причастности российских военных к массированным обстрелам Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»