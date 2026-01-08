Митрополит Арсеній відмовився від хірургічного втручання

Митрополит Арсеній. Фото: Свято-Успенська Святогірська лавра

Митрополита Арсенія 6 січня зі слідчого ізолятора нікуди вивозити не стали і найближчим часом етапування не планується. Про це стало відомо після втручання сторони захисту, повідомляє сайт Свято-Успенської Святогірської лаври.



Адвокати подали офіційну заяву до медичної установи, повідомивши про відмову владики Арсенія від оперативного втручання на даному етапі. Захист підкреслив, що митрополиту насамперед необхідне тривале лікування в умовах стаціонару та подальша реабілітація.



Лише після цього можливе проведення операції у профільній медичній клініці в Києві. Саме після цих дій адвокатам вдалося запобігти вивезенню митрополита Арсенія із СІЗО.



Також повідомляється, що 5 січня Дніпровський апеляційний суд відмовив стороні захисту у задоволенні скарг на рішення Чечелівського районного суду від 6 грудня.

Тоді суд ухвалив продовжити утримання владики Арсенія під вартою ще на 60 діб. Наступне судове засідання у Чечелівському суді призначено на 13:30 вівторка, 13 січня.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Ігоря Яковенка, більш відомого як митрополит Арсеній, звинувачують у поширенні інформації про блокпости Сил оборони України на території Краматорського району, до якого входить Святогірська громада. Також йому інкримінують заперечення причетності російських військових до масового обстрілу Донецької області.

