РФ засыпает фронт дешевыми разведывательными дронами

Фото: Сергей Флэш

Российские войска начали активно использовать разведывательные беспилотники на базе БПЛА «Молния», заменяя ими более дорогие аппараты. Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).



По его словам, эффективность украинских зенитных дронов на линии фронта привела к значительным потерям российской стороны среди дорогостоящих беспилотников. Речь идет, в частности о «Зала», «Суперкам» и «Орлан», стоимость которых может достигать десятков тысяч долларов.



«Наши зенитные дроны на фронтах настолько мощные, что противник теряет много дорогих бортов. “Залы”, “Суперкамы”, “Орланы”», — отметил Бескрестнов.

На этом фоне российская армия, по его словам, начала делать ставку на более дешевые разведывательные платформы.

«Зачем терять дорогую технику, если можно завалить фронт дешевым разведывательным крылом», — объяснил эксперт логику противника. Бескрестнов добавил, что получает подтверждения массового применения таких аппаратов практически ежедневно.



«Мне каждый день присылают до десяти фотографий этой “Молнии” — ее стало очень много», — сообщил он. По данным эксперта, конфигурация этих беспилотников остается практически неизменной.

Дроны оснащаются камерой SIYI ZR10, модулем искусственного интеллекта того же производителя и mesh-модемом, работающим на частоте 1300—1500 МГц с мощностью 2×2 Вт. При этом отличия наблюдаются лишь в используемых Ethernet-коммутаторах.

Напомним, Украина получит дополнительные истребители Mirage 2000 из Франции.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»