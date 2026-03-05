Армия РФ обстреляла пожарно-спасательное подразделение в Синельниковском районе

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Российские войска обстреляли здание пожарно-спасательного подразделения в Синельниковском районе Днепропетровской области. Сотрудники службы не пострадали.



Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате атаки возник пожар в жилом секторе. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, а также легковые автомобили местных жителей.



Ночью под ударами оказались и другие районы области. В Каменском районе ранения получили двое мужчин. Также зафиксированы повреждения объектов транспортной инфраструктуры.



Массированной атаке подвергся Кривой Рог. На одном из инфраструктурных объектов вспыхнуло несколько пожаров. Кроме того, на Никопольщине в результате обстрелов поврежден жилой дом. В целом из-за вражеских атак в области пострадали два человека.

Напомним, войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли два человека, еще пять – ранены.



