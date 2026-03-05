ВСУ поразили ретранслятор пункта управления «шахедами» и склад боеприпасов в оккупированных Крыму и Донецкой области

Иллюстрация. Фото: Генштаб ВСУ

4 марта Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов вблизи поселка Нижняя Крынка и склад материально-технических средств российской армии возле города Чистяково в оккупированной Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Украинские войска также атаковали наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА «Герань»/«Гербера» в захваченном Крыму.



Кроме того, ВСУ ударили по скоплениям живой силы захватчиков на окраинах села Березовое на Днепропетровщине и вблизи города Покровск на Донетчине.



Потери россиян и масштабы ущерба уточняются.

Напомним, что 4 марта беспилотники ударили по химическому заводу в Кировской области России.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко