Митрополит Арсеній не з'явився до суду: причина

Митрополит Арсеній не прийшов до суду. Фото: facebook.com/svlavra

Митрополит Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсеній (Яковенко), якого звинувачують у виправдовуванні агресії РФ проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів ЗСУ, 5 березня не з'явився у залі суду. Він перебуває на стаціонарному лікуванні у київській клініці з 3 березня. Про це йдеться з трансляції судового засідання Чечелівського районного суду Дніпра.



Сторона захисту заявила, що митрополит Арсен буде перебувати у клініці до кінця 8 березня.



«Лікарі проводять аналізи та обстеження. У лікарні митрополит пробуде щонайменше до кінця цього тижня, можливо, його відпустять на вихідні додому», — розповів під час засідання адвокат обвинуваченого Юрій Захарченко.



Наступне судове засідання відбудеться 13 березня.



Раніше ми писали, що 25 лютого в Чечелівському районному суді Дніпрамитрополиту Арсенію було змінено запобіжний захід. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року без електронного засобу контролю.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях