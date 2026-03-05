Митрополит Арсеній не з'явився до суду: причина

Митрополит Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ (МП) Арсеній (Яковенко), якого звинувачують у виправдовуванні агресії РФ проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів ЗСУ, 5 березня не з'явився у залі суду. Він перебуває на стаціонарному лікуванні у київській клініці з 3 березня. Про це йдеться з трансляції судового засідання Чечелівського районного суду Дніпра.
Сторона захисту заявила, що митрополит Арсен буде перебувати у клініці до кінця 8 березня.
«Лікарі проводять аналізи та обстеження. У лікарні митрополит пробуде щонайменше до кінця цього тижня, можливо, його відпустять на вихідні додому», — розповів під час засідання адвокат обвинуваченого Юрій Захарченко.
Наступне судове засідання відбудеться 13 березня.
Раніше ми писали, що 25 лютого в Чечелівському районному суді Дніпрамитрополиту Арсенію було змінено запобіжний захід. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року без електронного засобу контролю.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!