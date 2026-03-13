Войска России атаковали Краматорскую громаду: под удар попала промзона, поврежден дом

12 марта в 05:15 российская армия беспилотником «Молния-2» ударила по промышленной зоне в Краматорской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



В 10:50 захватчики обстреляли частный сектор. Поврежден частный дом.



В 16:30 FPV-дрон атаковал автомобиль в одном из спальных районов города Краматорск.



Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что 12 марта армия РФ обстреляла несколько городов на Донетчине, в результате чего погибли два человека, еще шесть – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко