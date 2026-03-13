Війська Росії атакували Краматорську громаду: під удар потрапила промзона, пошкоджений будинок

12 березня о 05:15 російська армія безпілотником «Молнія-2» вдарила по промисловій зоні у Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



О 10:50 загарбники обстріляли приватний сектор. Пошкоджений приватний будинок.



О 16:30 FPV-дрон атакував автомобіль в одному зі спальних районів міста Краматорськ.



Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 12 березня армія РФ обстріляла кілька міст на Донеччині, внаслідок чого загинули дві людини, ще шість – поранені.

