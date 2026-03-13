Російський «Ланцет» атакував Слов'янську громаду: пошкоджені будинки

Наслідки удару по Билбасівці. Фото: Слов'янська МВА

12 березня близько 20:30 російські війська завдали удару по селищу Билбасівка Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атаки загарбники використовували БПЛА «Ланцет».



Пошкоджені три приватні будинки.



Внаслідок удару інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 12 березня війська Росії атакували Краматорську громаду на Донеччині, внаслідок чого під удар потрапила промзона та пошкоджений будинок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко