Українські десантники завдали великих втрат батальйону російської бригади, яка воювала за Донецький аеропорт – ЗСУ

Удар по російських позиціях на Покровському напрямку.

79-та десантно-штурмова бригада ЗСУ завдала великих втрат 2-му батальйону 5-ї мотострілецької бригади «Оплот» ЗС РФ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 79-ї ОДШБр.



За словами військових, батальйон окупантів через критичні безповоротні втрати вивели з району бойових дій для повного відновлення.



«5-та мотострілецька бригада імені зрадника України Олександра Захарченка добре знайома бійцям 79-ї бригади ще з початку російсько-української війни у 2014 році. Тоді українські десантники протистояли цьому підрозділу під час боїв за Донецький аеропорт. Попри постійні спроби противника відновлювати сили та перекидати нові підрозділи на напрямок, десантники продовжують методично знищувати ворога та зривати його наступальні плани», – зазначили у бригаді.



Водночас, за попередньою інформацією, підрозділи однієї з мотострілецьких бригад росіян переміщують позиції з районів Покровська та Мирнограда до інших населених пунктів поблизу. Ймовірною метою такого перегрупування є підготовка до нових штурмових дій на північ від цих міст.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко