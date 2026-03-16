ЗСУ відбили штурм та знищили бронетехніку з десантом російських військ на Слов'янському напрямку

Знищена російська бронетехніка на Слов'янському напрямку. Фото: кадр із відео

Армія РФ спробувала прорвати оборону підрозділів 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ на Слов'янському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Окупанти використовували «обварену» МТЛБ, чотири мотоцикли та кілька малих груп піхоти.



«За попередньою інформацією, техніка ворога виїхала з окупованого міста Сіверськ. Противник намагався обійти позиції наших десантників з флангів. Головний удар ворог здійснював за допомогою МТЛБ, а на протилежному фланзі росіяни задіяли мотоцикли та малі групи для відвернення уваги. Після початку штурму екіпажі БПС миттєво зреагували та знищили ворожу МТЛБ разом з десантом, а також живу силу противника на мотоциклах. Ведеться робота з виявлення та знищення залишків ворожої піхоти, яка пересувалася в пішому порядку по 2-3 людини», – розповіли у бригаді.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко