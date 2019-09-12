Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Нормандцы и немцы. К чему нужно быть готовым Зеленскому на переговорах по Донбассу

12 сентября 2019, 13:52

Нормандцы и немцы. К чему нужно быть готовым Зеленскому на переговорах по Донбассу

Фото: Зеркало недели Фото: Зеркало недели

Международные партнеры Украины по «нормандской» четверке уже несколько раз высказали желание и надежду на проведение саммита лидеров четырех стран в сентябре. Тема встречи – урегулирование конфликта на Донбассе. Параллельно с подготовкой к саммиту между Россией и Украиной прошел обмен удерживаемых лиц. Россия получила подозреваемого по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом Владимира Цемаха. Что это значит для «нормандских» переговоров и будут ли они эффективными? Об этом в авторском блоге на «Украинской правде» рассуждает директорка Центра «Новая Европа» (New Europe Center) Алена Гетьманчук. Ниже публикуем текст автора.

Последние события - в частности, дискуссия о том, как отразится на международной поддержке освобождение и передача России Цемаха - застали меня в Германии. Конечно, первое, что я сделала, спросила у немецких партнеров, которые формируют и предлагают канцлеру Меркель политику на украинском направлении, как это решение повлияет на отношения с Германией. Ответ был прост: не повлияет. При том, что Нидерланды обращались к немцам (и, по некоторой информации, к французам), чтобы те надавили на Киев не выдавать преступника россиянам.

Конечно, удивительно уравновешенная позиция немцев резко диссонировала на фоне украинского дискурса, согласно которому капитуляция Украины уже в очередной раз началась, а на международной поддержке Украины после Цемаха можно начинать ставить крест.

Парадокс ситуации заключается в том, что чем больше будут делаться шаги на решение (замораживание) конфликта, тем меньше проявлений международной поддержки в привычном для нас понимании мы увидим. Каждый «конструктивный» шаг Путина - согласие на обмен пленными, прекращение огня, отвод оружия - будет восприниматься как дополнительный сигнал в пользу снятия санкций, повторного зачисления РФ в G7, развития новой европейской архитектуры безопасности с участием РФ и других приятных для русского уха и сердца вещей. Но это если понимать под международной поддержкой Украины наказание России - то, что мы делали в течение последних 5 лет, и, похоже по дискурсу, продолжаем делать. Но международная поддержка Украины не сводится преимущественно к наказанию РФ. Потому, подчеркну, ни санкции, ни невозврат РФ в G7 не способны сделать Украину успешной.

Возвращаясь к Германии, то в целом у меня сложилось впечатление, что если в нормандском формате до сих пор кто-то и является относительным партнером Украины - это как раз немцы. Они достаточно трезво оценивают шансы на нормандский «прорыв», и готовы несколько приземлять его авторов. Именно в Берлине приятно было услышать понятную в Киеве, но, к сожалению, не в Париже, вещь: общая стратегия Путина по Украине не меняется - возвращение Донбасса только при условии возвращения под контроль Украины.

Поэтому (стратегия Путина, - ред.), не изменится и после нормандского саммита. Говорят, что канцлер Меркель не особо поддерживала идею саммита ради саммита. В отличие от Макрона, для которого, похоже, стало вопросом чести организовать на своей территории первую встречу Путина и Зеленского. А заодно и Трампу продемонстрировать, что он также может вести самостоятельную игру с Путиным. Резонанс, а не результат - подход, очевидно близок не только Дональду Трампу. Макрону так захотелось поскорее примирить Россию с Украиной, что на последней встрече «нормандских» советников французы предложили провести саммит уже 16 сентября.

У меня лично сложилось впечатление, что для некоторых немецких стейкхолдеров, вовлеченных в процесс - главная задача на саммите - не оказывать давление на украинскую сторону, как это было в старые-недобрые времена, а, в частности, сдерживать на поворотах французов, которые, похоже, в лице Макрона считают, что для того, чтобы Кремль пошел на разрешение конфликта, надо предлагать ему все новые пряники даже до того, как он выполнит хотя бы какие-то из своих обязательств. Меркель это все уже прошла: в частности, когда тоже обещала россиянам создание европейской архитектуры безопасности в обмен на решение РФ приднестровского конфликта. Не сработало.

Другой важный нюанс с Германией Меркель заключается в том, что рядом с Путиным Меркель является единственным, кто участвовал в Нормандии с самого начала. Соответственно, как никто знает старые русские трюки, знает, что работает, а что нет. И, кстати, очень хорошо, что Зеленский, по нашей информации, спрашивал у нее совета по взаимодействию с российским президентом.

В то же время, важно заметить, что немецкий вклад в Нормандию не всегда было однозначным для Украины. И как раз он оказался наиболее живучим. На этот раз Украина опять это почувствует на себе: по некоторой информации, одно из условий, которое россияне поставили для проведения встречи - это законодательное закрепление Украиной «формулы Штайнмайера» (другое - разведение войск в Петровском и Золотом).

Однако есть определенные основания считать, что следующий Нормандский саммит будет саммитом, где французы и немцы скорее исполнят роль активных наблюдателей или болельщиков, чем полноценных участников. Задача Украины, чтобы хотя бы немцы болели за нашу команду, а не разыгрывали с французами плохого и хорошего полицейского. На французов совсем мало надежды.

ТЕМЫ

Прочее
Нормандский формат
Люди
Владимир Путин Ангела Меркель Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
22:43
Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:00
На неподконтрольной Донетчине сгорели 6 домов, повреждены работающие школа и детсад
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
10:55
Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»
все новости
10:56
Гончарук назвал успех Украины лучшим ответом на агрессию РФ
10:38
Кучма: Меркель и Макрон попробуют подтолкнуть Зеленского к уступкам с Путиным
10:24
Премьер хочет провести частичную перепись населения в Украине уже в этом году
09:57
Инвестиционный форум в Мариуполе пройдет 29 октября
09:46
Восемь украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе, один из них погиб
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
22:51
Пристайко: Работа по обмену «всех на всех» с Россией ведется круглосуточно
22:39
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
22:35
Коломойский о Зеленском: Он ограничен рамками мирных договоренностей
22:05
Глава МИД Украины: Для встречи «нормандской» четверки подбирают новое время
22:01
Глава СБУ: Мы и следователи Нидерландов сделали все, что могли в допросе Цемаха
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
20:12
Сегодня на Донбассе были ранены шестеро украинских военных
все новости
ВИДЕО
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Переселенцы из Луганской области создали детский дом семейного типа
12 сентября, 19:05
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция